Во Владимире завершается приём заявок на выбор подрядчика для благоустройства старых садов у...

Во Владимире завершается приём заявок на выбор подрядчика для благоустройства старых садов у ДТЮСегодня завершается приём заявок на выбор подрядчика для благоустройства старых садов у ДТЮ. Победителя выберут 6-го числа. Работы оценены в почти 15 миллионов рублей.Они включают берегоукрепление и очистку прудов, создание презентационно-въездных зон, пешеходных дорожек, фонтанов. На первом этапе будут проведены археологические и гидрогеологические исследования. Напомню, весной конкурс выиграла компания из Подмосковья, но к работам она так и не приступила, контракт был расторгнут по соглашению сторон.