В среду, 4 октября, во Владимирской области пройдёт масштабная проверка систем оповещения населения при угрозе и возникновении техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

В среду, 4 октября, во Владимирской области пройдёт масштабная проверка систем оповещения населения при угрозе и возникновении техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказала пресс-служба .Громкоговорители и сирены будут работать во всех районах, а по радио и телевидению передадут важную информацию. Владимирцев призывают не паниковать, так как учение плановое. Услышав сигнал, необходимо включить канал, прослушать информационное сообщение и следовать полученным инструкциям.Как отмечает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по результатам проверки систем оповещения будет оценена работоспособность спецсредств и готовность личного состава.