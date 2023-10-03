Во Владимирской области всего 27% семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку.

Во Владимирской области всего 27% семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку. К такому выводу пришли аналитики .Специалисты агентства составили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки и отметили, что за последние месяцы она выросла в 78 регионах. К примеру, в 2022 году лишь 24,4% семей 33-го региона могли приобрести «двушку».Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Здесь ипотека доступна более чем для 60% ячеек общества. На последних строках рейтинга находятся Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.