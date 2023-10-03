Во Владимирской области скончалась избитая и выброшенная умирать в коридор общежития...

Во Владимирской области скончалась избитая и выброшенная умирать в коридор общежития женщина.Заключены под стражу на 2 месяца 43-летний жителя Гусь-Хрустального и его 36-летняя сожительница.По данным следствия, 27 сентября они пьяными пришли к соседу по общежитию, у которого в гостях была 36-летняя жительница Гусь-Хрустального района."По малозначительному поводу", подчеркнула пресс-служба СУ СК по Владимирской области, вспыхнула ссора. Фигурантка нанесла пострадавшей множественные удары кулаками, а обвиняемый – удар по голове. И вытащил ее в общий коридор общежития.На следующий день участники пьянки увидели, что пострадавшая мертва. И только тогда вызвали "Скорую помощь" и полицию. Установление степени вины каждого участника трагедии продолжается.Фото: https://www.pxfuel.com