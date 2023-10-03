В регионе утвердили дизайн будущего пряника-гиганта. Напомним, во Владимирской области собираются испечь огромное кондитерское изделие размером 2 на 3 метра. Его отправят на международную

В регионе утвердили дизайн будущего пряника-гиганта. Напомним, во Владимирской области собираются испечь огромное кондитерское изделие размером 2 на 3 метра. Его отправят на международную выставку-форум «Россия», которая пройдёт в Москве. Покровский пряник поборется за почётное место в Книге рекордов России. В правительстве региона считают, что это будет «уникальный экземпляр гастрономического бренда Владимирской области». Еще в