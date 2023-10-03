38-летняя Татьяна Белова из Мурома 28 сентября этого года опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видео с танцем на Мемориале Победы под музыку из американского фильма «Список

38-летняя Татьяна Белова из Мурома 28 сентября этого года опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видео с танцем на Мемориале Победы под музыку из американского фильма «Список Шиндлера». Такой перфоманс поняли не все, в итоге девушку признали виновной в мелком хулиганстве. За свою ошибку она заплатит 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба муромского горсуда. Татьяна признала