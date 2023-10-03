Встречаются два ангийских джентельмена,один другого спрашивает:
-Сэр,Вы были в такое-то время на таких-то "водах"?..
Второй достает из пиджака записную книжечку,быстро листает ее,всматривается и отвечает:
-Да,был...
Первый опять спрашивает:
-А Вы познакомились там с миссис такй-то?
Второй быстро листае книжечку и отвечает:
-Да,познакомился...
Первый:
-А Вы вступили в интимную связь с ней?
Второй опять быстро листает книжечку:
-Да,вступил...
Первый:
-Так вот,я ее жуж,и мне это не нравится!
Второй ,быстро полистав:
-Мне тоже не понравилось...
еще анекдот!