Американский режиссер Вуди Аллен выразил намерение завершить профессиональную карьеру. Главная причина состоит в том, что деятелю все сложнее находить деньги для финансирования авторских ..

Американский режиссер Вуди Аллен выразил намерение завершить профессиональную карьеру. Главная причина состоит в том, что деятелю все сложнее находить деньги для финансирования авторских работ.В эфире израильского телевидения режиссер отметил, что не является частью Голливуда. На сегодняшний день Аллен работает над своим 50-м фильмом, который носит название "Великая ирония". Картина снята на французском языке, передает . Стоит отметить, что сейчас Вуди Аллену 87 лет.