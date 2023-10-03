В филиале во Владимирской и Ивановской областях вырос спрос на подключение видеосервиса Wink от «Ростелекома». За год объемы продаж увеличились почти на 60%. Лидерами по числу авторизаций на

В филиале во Владимирской и Ивановской областях вырос спрос на подключение видеосервиса Wink от «Ростелекома». За год объемы продаж увеличились почти на 60%. Лидерами по числу авторизаций на платформе стали Владимир, Иваново, Ковров, Шуя. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Мы наблюдаем революционные изменения в предпочтениях абонентов. Всё больше зрителей