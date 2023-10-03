За просроченный кредит в 60 тысяч рублей во Владимирской области арестовали дом.
По решению суда...
За просроченный кредит в 60 тысяч рублей во Владимирской области арестовали дом.
По решению суда хозяин должен был вернуть в пользу кредитной организации задолженность на сумму более 60 тысяч рублей. Однако денег так и не заплатил.
Судебными приставами было вынесено постановление о наложении ареста на недвижимость должника, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области
Узнав об этом, владелец поспешил оплатить задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.
Арест с недвижимости был снят.
Фото: https://www.pxfuel.com