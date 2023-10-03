За просроченный кредит в 60 тысяч рублей во Владимирской области арестовали дом. По решению суда...

За просроченный кредит в 60 тысяч рублей во Владимирской области арестовали дом.По решению суда хозяин должен был вернуть в пользу кредитной организации задолженность на сумму более 60 тысяч рублей. Однако денег так и не заплатил.Судебными приставами было вынесено постановление о наложении ареста на недвижимость должника, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской областиУзнав об этом, владелец поспешил оплатить задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.Арест с недвижимости был снят.Фото: https://www.pxfuel.com