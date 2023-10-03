В отношении 30-летнего и 37-летнего мужчин из Александровского района возбудили уголовные дела.

В отношении 30-летнего и 37-летнего мужчин из Александровского района возбудили уголовные дела. Жителей обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом рассказала пресс-служба .Правоохранители установили, что подозреваемые не были знакомы, однако действовали по схожим схемам. В финансовых организациях фигуранты предоставляли заведомо ложные сведения о доходах и трудоустройстве. Обманным путём один молодой человек получил 8 тыс. рублей, а другой – 18 тыс. рублей. Возвращать займы в положенные сроки обвиняемые не стали.«Расследование уголовных дел продолжается», – говорится в сообщении ведомства.