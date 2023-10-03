Жители Владимира заметили в Клязьме масляные пятна неизвестного происхождения Злоумышленники...

Жители Владимира заметили в Клязьме масляные пятна неизвестного происхожденияЗлоумышленники загрязняют Клязьму отходами, считают в региональном отделении Народного фронта. Общественники поделились видео в своем телеграм-канале.Масляные пятна неизвестного происхождения заметили жители областной столицы. По словам очевидцев, предположительно, в воде обнаружен мазут. Народные активисты не оставили проблему без внимания и уже обратились в природоохранную прокуратуру.