Жители Владимира заметили в Клязьме масляные пятна неизвестного происхождения
Злоумышленники...
Жители Владимира заметили в Клязьме масляные пятна неизвестного происхождения
Злоумышленники загрязняют Клязьму отходами, считают в региональном отделении Народного фронта. Общественники поделились видео в своем телеграм-канале.
Масляные пятна неизвестного происхождения заметили жители областной столицы. По словам очевидцев, предположительно, в воде обнаружен мазут. Народные активисты не оставили проблему без внимания и уже обратились в природоохранную прокуратуру.