Грядущей зимой для работ по содержанию дорог Владимирской области планируют использовать технику лесного комплекса.

Грядущей зимой для работ по содержанию дорог Владимирской области планируют использовать технику лесного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба .Для оснащения «лесной техники» закупят 27 комплектов навесного оборудования, необходимого для расчистки и уборки заснеженных улиц. До наступления календарной зимы на машины должны установить гидроприводные поворотные отвалы и специальные щётки.Как отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, решение задействовать технику лесного комплекса позволит быстрее и эффективнее справляться с последствиями снегопадов и не допускать транспортного коллапса. Дополнительные машины со спецоборудованием пригодятся в самых сложных ситуациях.