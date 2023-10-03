Российский комедийный фильм Чебурашка, вышедший на телеэкраны в прошлом году, имел оглушительный успех. Картина никого не оставила равнодушным, при этом нашлись и ярые критики данной ..

Российский комедийный фильм "Чебурашка", вышедший на телеэкраны в прошлом году, имел оглушительный успех. Картина никого не оставила равнодушным, при этом нашлись и ярые критики данной работы.Так, звезда отечественного сериала "Шерлок Холмс" актер Сергей Юшкевич считает, что кино должно быть своего рода зеркалом того, что происходит в стране или мире. Для артиста феномен популярности "Чебурашки" остается непонятным и необъяснимым.Юшкевич отметил, что раньше самыми популярными или даже культовыми становились по-настоящему интересные фильмы. "А сегодня лучшая картина в стране — „Чебурашка“, для меня это пике, честно скажу. Я не понимаю, что происходит с этими людьми", — цитирует актера .