Яна Абрамова видели в обществе юной красавицы.

Яна Абрамова видели в обществе юной красавицы.Недавно в прессе пронеслись слухи, что разведенный Ян Абрамов уже обзавелся новой пассией, отчаянно балует ее и выходит вместе с ней в свет. В разговоре с журналистами адвокат экс-супруга Алсу подтвердил, что его клиент действительно часто появляется в обществе юной девушки, которой даже не 20 лет, как пишут журналисты, а 18. Добровинский также раскрыл имя красавицы, засветившейся с Абрамовым и являющейся по информации СМИ, копией Алсу. Ее зовут Сафина, и она приходится Яну родной дочерью.Кроме того, юрист подчеркнул, что, кроме детей, в сердце его клиента никого нет. В то время, как и сама Алсу признавалась прессе, что ее сердце на данный момент свободно.Напомним, развод Алсу и Яна Абрамовых состоялся в конце августа, на октябрь назначено заседание суда по разделу совместно нажитого имущества. Новость о расставании пары повергло в шок поклонников певицы, и все лето не сходило с первых страниц таблоидов. Но даже после развода за Алсу и ее бывшим мужем установлено пристальное внимание журналистов.Что касается троих детей пары, то они, по словам Алсу, все понимают. Родители стараются оградить их от негативной информации, но они уже взрослые, поэтому приходится сложно. Как рассказывала исполнительница хита "Зима", для детей она просто мама, хотя они с удивлением реагируют на знаки внимания, которые оказывают их родительнице.