Гостей древнего Суздаля во время прогулок теперь сопровождает виртуальный экскурсовод Туристы (и...

Гостей древнего Суздаля во время прогулок теперь сопровождает виртуальный экскурсоводТуристы (и местные жители, если им интересно) могут воспользоваться услугами аудиогида с помощью специального приложения, динамика смартфона или наушников. О чем рассказывают "голоса в голове"? Послушала Полина Лаптева.Полина Лаптева, корреспондент:- В год тысячелетнего юбилея Суздаля у города появился свой аудиогид. Отправиться в путешествие по древнему городу и местам съемок фильмов теперь может любой желающий. Сканируем QR-код и переходим на сайт. Здесь открываем маршрут из 36 исторических локаций. Чтобы не заблудиться, есть подробная карта.Маршрут увлекательного путешествия ведет по привычным местам, знакомя жителей и гостей с миром суздальского кинематографа.Алиса Бирюкова. глава города Суздаля:- Такая еще одна возможность кино-прогулки по Суздалю. Вот отдельный маршрут, по которому можно пройти, познакомившись с этой богатой киноисторией. Команда проекта сюда приезжала, гуляла по улочкам Суздаля. Вместе с местными жителями гуляла, вспоминала, как эти съемки происходили. И нельзя не вспомнить краеведа Юрия Белова, во многом ориентируясь на его работы, этот аудиогид и был создан.В звуковом путеводителе, созданном театральным заводом "Сцена 23", переплетаются история, сюжеты фильмов, судьбы людей...Город говорит со слушателем устами художественного руководителя Вероники Вяткиной и народного артиста России Александра Галибина.Вероника Вяткина:- К тысячелетию Суздаля мы подготовили прекрасный подарок. Он посвящен замечательным кинолентам, которые украшают наш кинематограф.Полина Лаптева, корреспондент:- Отправная точка - сквер у Воскресенской церкви и торговая площадь. Для путешествия понадобится телефон и наушники. Запускаем наш пеший маршрут...В ставших уже хрестоматийными кино-локациях, в этих местах был запечатлен образ русского купечества. Здесь жил и видел сны Мишенька Бальзаминов…Наряду с киноисторией - факты исторические…Внимательный слушатель обязательно сможет узнать, почему камни на торговой площади располагались по диагонали. А еще узнать, какой советский фильм, снятый в Суздале, пролежал семь лет на полке по цензурным соображениям...- И все, о чем мечталось - то сбылось, и все, о чем не удавалось - то удалось. Отсталость наверсталась давным давно, осталась лишь усталость. Немудрено.Аудиорассказ, шаг за шагом, дом за домом…Город погружает слушателя в историю разработки секретной формулы русского фарфора, любви героев фильмов "Душечка" и «Тема»…Ближе к Кремлю – глубже к века, в эпоху Ивана Грозного.- По москве ползут слухи о предательстве Новгородских бояр…От ужаса опричных злодейств слагает с себя сан митрополит Афанасий.На фоне куполов со звездами и в самом соборе снимали "Царя" Павла Лунгина, сцены возведении игумена Филиппа в Сан Митрополита Московского и всея Руси.Примеряя такие образы, актеры помнили о суевериях.Полина Лаптева, корреспондент:- На пути - Никольская церковь, впереди, кстати, встретятся еще несколько с таким же названием. Памятник русской деревянной архитектуры 18 века, построенный без единого гвоздя. В Суздаль постройку перенесли из Глотово, и она стала первым экспонатом на территории Музея деревянного зодчества.Постройка приглянулась режиссеру фильма "Метель". В объектив кинокамеры попали сцены венчания молодого гусара Бурмина и Марьи Гавриловны. На женскую роль изначально была утверждена другая кандидатура...- Из воспоминаний Валентины Титовой: "Режиссер Басов отстранил актрису от съемок и велел перешить костюмы на Титову...Басов выбрал меня - и как актрису, и как жену..."Церкви, монастыри, храмы - не просто декорации к фильмам, они - места, хранящие исторические тайны. Заглянув в Церковь Успения Пресвятой Богородицы, можно отыскать чудотворную икону, а проходя мимо Кресто-Никольской церкви - узнать, какую роль во время чумы сыграло это намоленное место.Чуть дальше по улице Ленина - в Ризоположенском монастыре, хранятся мощи святой заступницы города Ефросиньи. О монахине и ее молитвах, спасших монастырь от разорения полчищами ордынцев, ходят легенды.- И Господь спустил на землю пелену, татары прошли мимо, не заметив монастырь.Перейдя к оврагу, полюбуемся видами Покровского женского монастыря, где снималась заключительная новелла "Колокол" фильма Андрей Рублев. И отсюда - рукой подать до Спасо-Евфимиевой обители.Здесь снимали "Бориса Годунова", "Царя".В монастырском тюремном дворике, появившемся по указу Екатерины Второй в 1766 году, - сняты сцены "Братьев Карамазовых".Кстати, в самой высокой башне находится экспозиция, посвященная Суздальскому кинематографу.- Обратите внимание, в башне много круглых отверстий, потому что главная ее задача - контроль территорий. С вышки - обзор, со стен - обстрел. внутри - крутые лестницы.Панорамные монастырские и храмовые ансамбли, уютные домики, хранящие семейные предания... Древни город стал локацией для более, чем 80 кинофильмов.Полина Лаптева, корреспондент:- Наше путешествие подошло к концу. Где снимали культовые кинокартины, жили советские огуречные миллионеры? Почему перекресток улиц Ленина и Нетеки считается заколдованным? Ответы на эти и другие вопросы мы узнали. Отправляйтесь следом.Полина Лаптева, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».