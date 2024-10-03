Малышей обнаружили спустя несколько дней.

Вот уже несколько дней вся страна следит за судьбой кенгурят из Ярославской и Калужской областей. Малыши внезапно исчезли из двух городских зоопарков в конце сентября. И всё это было неслучайно. Зверят похитили. Чем закончилась трогательная история спасения кенгурят – в материале .Украли у родителейСначала в ярославском зоопарке кенгурёнка по кличке Крош. Он родился в семействе кенгуру Кайры и Бони прошлой зимой. Пропажу обнаружили в ночь на 27 сентября. Никто не мог понять, куда исчез малыш.Можно было предположить, что кенгурёнок сам выбрался из вольера. Но Крош только недавно начал делать самостоятельные шаги и не мог убежать от своих родителей. Всё оказалось намного серьёзнее...Сотрудники зоопарка обратились в УМВД России по Ярославской области, где возбудили уголовное дело по статье «Кража». Поймать вора по горячим следам не смогли, хотя камеры во время похищения были включены.Мать и отец кенгуренка Кроша из Ярославля так горевали, что от стресса начали голодать. Только забота работников зоопарка помогала животным переносить потерю малыша.«Это коммерческий заказ»30 сентября похищение повторилось уже в парке птиц «Воробьи» в Жуковском районе Калужской области. Здесь всего полгода назад родились две самки рыже-серых валлаби – это вид некрупных кенгуру. Именно этих малышек и у несчастных родителей-кенгуру, разрезав решетку вольера.Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предположил, кто может быть причастен к краже кенгурят в России. Запашный предположил, что заказ на кражи мог поступить от кого-то из обеспеченных людей.«За прошедшую неделю из зоопарков (частных и государственных) нашей страны пропало уже 3 кенгуренка! Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников», — указал он у себя в Telegram-канале.Генеральный директор автономной некоммерческой организации по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот» (г. Тверь) Сергей Пажетнов тоже поддержал эту версию: «На мой взгляд, случаи похищения происходят с целью перепродажи частникам, которые держат на своих загородных фазендах экзотических животных».Вор-карлик из вологодского селаПозднее Telegram-каналы Mash и Shot фоторобот подозреваемого. Молодого человека видели возле зоопарков в Ярославле и Калуге. На изображении был практически ребенок, и это затруднило работу следователей.Оказалось, маленький рост похитителя животных позволил ему сойти за ребёнка. Преступника смогли вычислить спецслужбы — в районе обоих мест похищения в сети был зафиксирован один и тот же телефонный номер.Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. 3 октября в пресс-службе УМВД по Ярославской области опубликовали задержания. Сотрудники уголовного розыска действовали совместно с оперативниками районного отдела полиции и УМВД по Калужской области.Казалось, история с похищением закончилась. Но к сожалению, вора взяли только с одним кенгурёнком. Второй малыш из калужского зоопарка не смог пережить дорогу и разлуку со мамой и папой.«В сумке было обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле», — сообщалось в Teiegram-канале представителя МВД Ирины Волк.Похитителем оказался 31-летний Иван Н. Он родился в Вологодской области и уже с подросткового возраста начал воровать. Говорит, что в обмен на оставшегося в живых кенгурёнка хотел получить экзотическую обезьяну.В последние годы, по данным 76.ru, Иван поселился в бабушкином деревянном доме в селе Тарногский Городок Вологодской области. Местные в селе привыкли к особенностям внешности Ивана и между собой прозвали его карликом.В ближайшее время похитителю кенгуру должны избрать меру пресечения.«Крошик, всё хорошо»Выжившего детеныша, которого похитили из Калужской области, привезли в Ярославль на передержку.«Кенгуренок находится в удовлетворительном состоянии и под постоянным контролем ветеринарных врачей. Благодарим правоохранительные органы за качественную работу и возвращение кенгуренка», — прокомментировал и. о. заместителя директора Ярославского зоопарка Николай Потапов.Однако следователям предстояло найти и ярославского кенгуренка Кроша. К тому времени похититель успел продать его в Подмосковье. Малышу повезло: ярославские полицейские обнаружили его в подмосковном городе Королёв.Представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с Крошем. Видно, что испуганный малыш находится в переноске, а мужчина гладит его рукой и успокаивает: «Крошик, всё хорошо».Уже скоро малышей вернут в их семьи, и родители-кенгуру обнимут их. После пережитой трагедии они будут оберегать своих кенгурят еще сильнее. Хочется вспомнить слова из мультфильма про мамонтенка: «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети»...