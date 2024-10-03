О главном дикторе страны: появится ли на месте, где стоял дом Левитана во Владимире, памятный...

О главном дикторе страны: появится ли на месте, где стоял дом Левитана во Владимире, памятный знак?2 октября - 110 лет назад - в семье портного во Владимире родился будущий диктор Юрий Левитан. Человек, который стал голосом эпохи. А еще символом верности стране и избранному делу. Появится ли на месте, где стоял дом Левитана во Владимире, памятный знак? О главном дикторе страны - в нашем репортаже.- Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза.Голос истории. Страны. Великой Победы. Для всех, кто работает в эфире, Юрий Борисович Левитан навсегда - ориентир и высочайшая планка. Яна Тарасова - радиоведущая, звукорежиссер радио России Владимир, автор программ, профессиональный музыкант и обладатель Хрустального микрофона имени Диктора Юрия Левитана. Высокой наградой Яна Тарасова гордится. Имя Левитана - знаковое. А его голос - достояние Владимира и всей страны. В нём - эпоха.Яна Тарасова, радиоведущая, звукорежиссёр, автор программ "Радио России- Владимир", обладатель "Хрустального микрофона" имени диктора Юрия Левитана:- Благодаря этому голосу - бархатному, его Сталин услышал и сказал: "Пусть читает он!" Вот эта бархатистость. То басом, то баритоном он читает. В зависимости от интонации. Очень бархатный, очень обертонистый, очень красивый такой голос.О Левитане и сохранении исторической памяти. В день 110-летия со дня рождения легендарного диктора о связи времен в интервью ГТРК "Владимир" говорит губернатор Александр Авдеев. Эти великие имена - связь времён, фундамент и народная память.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Когда мы говорим о дикторе Юрии Левитане, конечно, мы понимаем, что это голос Победы. Само это сочетание. Тембр голоса, Голос Победы - оно вызывает великие чувства, чувство гордости за собственную страну, за собственный народ.«Юрка-труба» - так называли Левитана за его удивительный голос. Он уехал покорять Москву в 1931-м. Его отец - портной Борис Самуилович не дожил до триумфа сына. Известно, что уже в статусе главного диктора страны, Левитан каждые 10 лет приезжал во Владимир. А над своим даром - голосом - трудился каждый день.Яна Тарасова, радиоведущая, звукорежиссёр, автор программ "Радио России- Владимир", обладатель "Хрустального микрофона" имени диктора Юрия Левитана:- Мне всегда было удивительно, что человек, который с владимирским оканьем. Он знал об этом, приехал поступать в Москву, полностью его изжил. И если читать его биографию, то на голове, стоя на руках, повторял скороговорки, развивал свой речевой аппарат. И всю жизнь над ним работал.Дом, в котором жили Левитаны сохранился лишь на ретро-фотографиях. Самый центр Владимира, 60-е. Дом №6 по улице Муромской буквально нависает над остановкой общественного транспорта. На этом месте нет ни памятного знака, ни мемориальной таблички. Инициатива их установки должна идти от общественности, - уверен губернатор Александр Авдеев. А Правительство области готово ее поддержать. Равно как и присвоение имени Левитана ежегодному конкурсу журналистов "Ответственность. Позиция. Признание".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Если это будет какая-то консолидированная позиция, то это всё в ваших руках. Мы тогда поддержим. Но эта инициатива в юбилейный для Левитана год заслуживает внимания.Именно голос Левитана рассказал о главных событиях века. Уроженец Владимира был первым в истории работником радио, удостоенным звания Народный артист СССР.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".