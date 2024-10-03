До 2024 года Петушинский ЗАГС был единственным в области, где не было специально отведенного помещения для проведения свадебных церемоний.

В Петушинском отделе ЗАГС Владимирской области открыли отремонтированный зал для торжественных церемоний. Ремонт был осуществлён за счёт средств областного бюджета по поручению Губернатора Александра Авдеева. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.До 2024 года Петушинский ЗАГС был единственным в области, где не было специально отведенного помещения для проведения свадебных церемоний. Обновление зала стало знаковым событием в Год семьи.Напомним, ранее мы писали, что