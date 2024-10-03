Владимирцев приглашают принять участие во Всероссийской акции Экоёлка «Экология – дело каждого»....

Владимирцев приглашают принять участие во Всероссийской акции "Экоёлка"«Экология – дело каждого». Стартовала традиционная акция «Экоёлка». Ее участники дарят вторую жизнь ненужным вещам и создают новогодние игрушки из использованного пластика. Лучшие декорации украсят главную экоёлку страны.К участию приглашаются все желающие. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать его по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1.В посылку, помимо эко-игрушки, нужно вложить лист, на котором печатными буквами будут написаны фамилия и имя автора, город, контактный телефон или адрес электронной почты участника.В прошлом году эта Всероссийская акция собрала свыше 5 тысяч новогодних экологичных игрушек со всей страны. Авторы создавали украшения из ненужных вещей, мусора, старых компакт-дисков, пластиковых бутылок, полиэтилена, одноразовой посуды, сломанных пуговиц и показали, что вторичное использование не только снижает вред окружающей среде, но и дарит радость.