Владимирские метеорологи обещают похолодание.

Согласно прогнозам метеорологов, в Владимирскую область наступает период похолодания. В пятницу, 4 октября, температура воздуха не поднимется выше 16 градусов тепла. На выходных будет еще холоднее: в субботу ожидается 14 градусов, а в воскресенье — всего 12 градусов. Однако в начале следующей недели погода немного улучшится — в понедельник днем температура достигнет 16 градусов.В пятницу предсказываются дожди, в субботу будет облачно, а в воскресенье ожидается переменная облачность.