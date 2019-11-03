В воскресенье, 3 ноября, в Краснодаре прошел митинг зоозащитников, сообщают СМИ. Собравшиеся потребовали от губернатора Кубани построить зооприют и навести порядок в сфере обращения с бездомными животными.

В воскресенье, 3 ноября, в Краснодаре прошел митинг зоозащитников, сообщают СМИ. Собравшиеся потребовали от губернатора Кубани построить зооприют и навести порядок в сфере обращения с бездомными животными.Акция прошла под лозунгом "Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме". Жители Краснодара потребовали от властей региона соблюдения закона об ответственном обращении с животными, а также немедленного строительства муниципального зооприюта, сообщает.Сообщается, что активисты скандировали лозунги и держали плакаты с критикой руководства региона.Ранее в Краснодарском крае был известный журналист Глеб Пьяных. С его слов, он пытался снять на видеокамеру загородный дом, который якобы принадлежит главе региона.Как сообщают журналисты, после митинга часть активистов поехала в станицу Динская. Однако по пути они были заблокированы неизвестными.Проблема бездомных животных в Краснодаре стоит остро. Государственного приюта в городе до сих пор нет, хотя разговоры о его строительстве ведутся уже не первый год.В регионе проводятся многомиллионные тендеры на отлов и уничтожение животных, негодуют активисты. В 2016 году суд в Анапе рассматривал громкое дело по иску местной жительницы, которая обвинила ООО "Служба Бася" в убийстве ее щенка.Как писал , женщина вышла на прогулку с животным, отлучилась и оставила его на несколько минут, за это время сотрудники фирмы успели забрать щенка. Позже его умертвили.Суд пришел к выводу, что компания нарушила краевой нормативный акт, который гласит, что животное быть помещено в приют. Также суд установил, что отлов осуществлялся с нарушением принципов гуманного отношения и запретил использовать препарат "Адилин-супер" – яд, который вызывает мучительную смерть от удушья.Между тем активисты ссылаются на главы Краснодарского края №300 от 2014 года, что обнаруженные безнадзорные животные должны быть безопасно доставлены в пункт временного содержания. Там их следует содержать в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и с учетом особенностей каждого животного. Однако фактически постановление не выполняется из-за отсутствия муниципального приюта, негодуют зоозащитники.