По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фурой. Погиб предполагаемый виновник ДТП и его женщина-пассажирка. Трое детей оказались в больнице, одна из пострадавших в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 3 ноября, незадолго до полудня на трассе Псков – Санкт-Петербург в Псковской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько жизней.По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с фурой.В результате инцидента погиб мужчина 1977 года рождения, управлявший легковушкой, и женщина-пассажир. Кроме того, больнице оказались трое детей, находившиеся в салоне Hyundai.Одна из пострадавших – девочка восьми лет, находится в тяжелом состоянии, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службе УМВД России по Псковской области.