Автобус компании Flixbus, выполнявший рейс Париж-Лондон, опрокинулся во Франции. В нем, по некоторым данным, находились русские туристы. Всего пострадали около 30 человек, сообщает РИА Новости со ..

Автобус компании Flixbus, выполнявший рейс Париж-Лондон, опрокинулся во Франции. В нем, по некоторым данным, находились русские туристы. Всего пострадали около 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Courrier Picard.По данным газеты, автобус слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Инцидент произошел на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.