Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью газете The Wall Street Journal раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью газете The Wall Street Journal раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа. Как считает Байден, решения Трампа на Ближнем Востоке перевернули всё "вверх дном". Из-за этого упрочились позиции России и президента Сирии Башара Асада, пишет ТАСС.В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Байден отметил,что намерение Трампа сохранить контроль над местными нефтяными месторождениями равнозначно установке "гигантского плаката для вербовки в ИГ (запрещена в РФ)"."Я не считаю, что у Трампа есть внешнеполитический курс вообще", — отметил Байден.Минобороны РФ на прошлой неделе заявило, что американцы незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят её в Ирак для продажи. Конвои нефтевозов охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.