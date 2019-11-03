Руководство мюнхенской Баварии начало поиски нового наставника на место нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Накануне действующий чемпион Германии потерпел самое крупное поражение за предыдущие десять лет, проиграв Айнтрахту 1:5.

Руководство мюнхенской "Баварии" начало поиски нового наставника на место нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Накануне действующий чемпион Германии потерпел самое крупное поражение за предыдущие десять лет, проиграв "Айнтрахту" 1:5.Сам Аллегри помимо "Баварии" имеет несколько вариантов продолжения карьеры, один из которых – английский "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Eurosport.it, ранее итальянский специалист уже вел переговоры о работе в "МЮ".Однако боссы "Баварии" намерены переубедить Аллегри вместо контракта с "Юнайтед" поставить свою подпись под соглашением с немецким клубом.По итогам десяти туров "Бавария" располагается на четвертой строчке таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 18 очков. Отставание от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" составляет четыре балла.