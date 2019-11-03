Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова горячо
любима Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Анастасия Волочкова
отвечает взаимностью главной российской звезде.
Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова горячо
любима Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Анастасия Волочкова
отвечает взаимностью главной российской звезде.
В личном "Инстаграм" балерина опубликовала фото, на котором
запечатлена рядом с Аллой Борисовной. Пугачева сидит на стуле, за плечи ее
обнимает опустившаяся на колени Волочкова.
"Боготворю", – кратко подписала снимок Анастасия.
Кадр был
сделан в гримерной "Минск-Арены". В столице Республики Беларусь Алла
Пугачева давала сольный концерт. Выступление Примадонны украсила своим танцем Анастасия
Волочкова.
"Это был маленький спектакль! Балерина, кстати, вряд ли
ожидала, что певица пригласит ее и в Минск. Но Алла Борисовна решила, что без
фирменного шпагата "королевы инстаграма" номер на сатирическую песню
про нравы в шоу-бизнесе "Счастье напоказ" просто немыслим.
Примадонна, кстати, глядя на легкость и грациозность знаменитой танцовщицы,
даже сама попыталась поднять ножку для вертикального шпагата!.." – так описывает
выступление Пугачевой и Волочковой побывавший на концерте журналист Феликс
Грозданов.
2 Ноя 2019 в 12:10 PDT
Отметим, что была счастлива оказаться
на сцене вместе с легендой. В соцсетях балерина опубликовала несколько постов посвященных мероприятию. Танцовщица не уставала благодарить за
оказанную ей часть. "Любовь, похожая на сон. Спасибо от всего сердца!" – писала бывшая прима
Большого театра.