Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова горячо любима Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Анастасия Волочкова отвечает взаимностью главной российской звезде.

Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова горячолюбима Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Анастасия Волочковаотвечает взаимностью главной российской звезде.В личном "Инстаграм" балерина опубликовала фото, на которомзапечатлена рядом с Аллой Борисовной. Пугачева сидит на стуле, за плечи ееобнимает опустившаяся на колени Волочкова."Боготворю", – кратко подписала снимок Анастасия.Кадр былсделан в гримерной "Минск-Арены". В столице Республики Беларусь АллаПугачева давала сольный концерт. Выступление Примадонны украсила своим танцем АнастасияВолочкова."Это был маленький спектакль! Балерина, кстати, вряд лиожидала, что певица пригласит ее и в Минск. Но Алла Борисовна решила, что безфирменного шпагата "королевы инстаграма" номер на сатирическую песнюпро нравы в шоу-бизнесе "Счастье напоказ" просто немыслим.Примадонна, кстати, глядя на легкость и грациозность знаменитой танцовщицы,даже сама попыталась поднять ножку для вертикального шпагата!.." – так описываетвыступление Пугачевой и Волочковой побывавший на концерте журналист ФеликсГрозданов.2 Ноя 2019 в 12:10 PDTОтметим, что была счастлива оказатьсяна сцене вместе с легендой. В соцсетях балерина опубликовала несколько постов посвященных мероприятию. Танцовщица не уставала благодарить заоказанную ей часть. "Любовь, похожая на сон. Спасибо от всего сердца!" – писала бывшая примаБольшого театра.