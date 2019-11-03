Израильский суд вынес решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Сам Бурков назвал такое решение агрессивным и рассчитывает вернуться в Россию, передает телеканал Россия 24.

Израильский суд вынес решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Сам Бурков назвал такое решение израильской Фемиды агрессивным и рассчитывает вернуться на родину, передает телеканал "Россия 24".Российский гражданин содержится в израильской тюрьме уже четыре года, он был задержан по запросу Соединенных Штатов. Американская сторона заявляет, что Бурков виновен во взломе данных и мошенничестве. Сам Бурков называет эти обвинения ложными. Сегодня по ходатайству редакции израильской газеты "Гаарец", требующей раскрыть материалы дела Буркова и обнародовать предъявляемые ему обвинения​​​, пройдет еще одно судебное заседание.Ранее на экстрадицию Буркова в США был наложен временный запрет. Его предлагают обменять на осужденную за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар. Бурков считает инициативу по его обмену на израильтянку "дружественной и хорошей".