Экс-супруг Ани Лорак показал, как он дочь и ее няня веселятся, пока певица работает на гатролях. Троица сходила вместе в ресторан.

Экс-супруг Ани Лорак показал, как он дочь и ее няня веселятся, пока певица работает на гатролях. Троица сходила вместе в ресторан.41-летняя Ани Лорак уехала на гастроли, оставив восьмилетнюю Софию со своим бывшим мужем и ее отцом, 42-летним бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу.Сейчас предприниматель живет в Турции. Дочь же после развода осталась с матерью, но периодически гостит у отца. Как правило, девочку всегда сопровождает няня Ирина.Налчаджиоглу показал в своем Инстаграм, как они вместе с дочерью и ее няней развлекаются, пока Лорак работает на гастролях. Все трое вместе занимались изготовлением слайма. София показывала взрослым, как это делать правильно.А потом отец и дочь вместе с няней отправились в ресторан, провели весело время в развлекательном центре, а потом побывали в торговом центре. Мурат подарил Софии огромную коробку с игрушками.1 Ноя 2019 в 7:48 PDTСама Ани тем временем отрабатывает концерты в Казахстане. Фрагментами выступления она поделилась с поклонниками. Недавно Ани Лорак в кроп-топе без белья похвасталась стройной загорелой фигурой. Певица призналась, что ее дочь становилась свидетельницей скандалов с бывшим мужем.