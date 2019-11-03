Член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает разумным заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко.

Член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает разумным заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко.Ранее тот высказал мнение, что авиационная отрасль Украины нуждается в восстановлении воздушного сообщения с Россией, без этого ее развитие невозможно. И о создании полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остается только фантазировать. Облет российской территории обходится авиаперевозчикам очень дорого. В Facebook Белашко опубликовал печальный сценарий. По его мнению, если Киев в ближайшее время не начнет договариваться с Москвой, произойдет неминуемое ухудшение логистического климата.Цеков посчитал, что после выборов на Украине начали появляться здравые высказывания общественных лиц, к таким относятся и слова Белашко. Без такого емкого рынка, как российский, Украине не обойтись, передает RT.По инициативе Киева авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому такое положение кажется странным, ведь поезда продолжают курсировать.