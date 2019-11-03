Екатерина Климова отправилась в отпуск в сопровождении мамы. Артистка и ее родительница уехали в Иерусалим.

Екатерина Климова отправилась в отпуск в сопровождении мамы.Артистка и ее родительница уехали в Иерусалим.Екатерина и Светлана Владимировна посетили одну из главныхсвятынь и место паломничества христиан всего мира – Храм Гроба Господня. Опоходе Екатерина Климова отчиталась в личном "Инстаграм".Для экскурсии знаменитость облачилась в легкое персиковоеплатье в пол. Актриса покрыла голову прозрачным платком.Родительница Екатерины Климовой тоже выбрала платье, правда,с длинными рукавами. Наряд Светланы Владимировны был цвета пыльной розы. Плечиженщина укрыла серым палантином.Добавим, часто путешествует вместе с детьми.Пока артистка берет с собой только старших детей: 17-летнюю Елизавету,12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. Младший ребенок звезды – четырехлетняяБелла – остается на попечении нянь. Девочка надеется, что мама скоро начнетбрать в отпуск и ее.Напомним, что не так давно развелась смолодым мужем, актером Гелой Месхи. Примечательно, что артистка сохранила дружескиеотношения с первым супругом, актером Игорем Петренко. Они в равной мерезанимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе наторжествах.