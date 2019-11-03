Екатерина Климова отправилась в отпуск в сопровождении мамы.
Артистка и ее родительница уехали в Иерусалим.
Екатерина Климова отправилась в отпуск в сопровождении мамы.
Артистка и ее родительница уехали в Иерусалим.
Екатерина и Светлана Владимировна посетили одну из главных
святынь и место паломничества христиан всего мира – Храм Гроба Господня. О
походе Екатерина Климова отчиталась в личном "Инстаграм".
Для экскурсии знаменитость облачилась в легкое персиковое
платье в пол. Актриса покрыла голову прозрачным платком.
Родительница Екатерины Климовой тоже выбрала платье, правда,
с длинными рукавами. Наряд Светланы Владимировны был цвета пыльной розы. Плечи
женщина укрыла серым палантином.
Добавим, часто путешествует вместе с детьми.
Пока артистка берет с собой только старших детей: 17-летнюю Елизавету,
12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. Младший ребенок звезды – четырехлетняя
Белла – остается на попечении нянь. Девочка надеется, что мама скоро начнет
брать в отпуск и ее.
Напомним, что не так давно развелась с
молодым мужем, актером Гелой Месхи. Примечательно, что артистка сохранила дружеские
отношения с первым супругом, актером Игорем Петренко. Они в равной мере
занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на
торжествах.