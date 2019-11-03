Пилот погиб во время тренировочного полета в рамках подготовки к авиашоу на юго-востоке США. Самолет упал в районе взлетно-посадочной полосы и взорвался. Момент крушения запечатлел на видео один из очевидцев.

Очевидец запечатлел на видео момент крушения самолета, разбившегося в минувшую пятницу, 1 ноября, в городе Стюарт, расположенном в штате Флорида на юго-востоке США.Как сообщают местные СМИ, турбовинтовой самолет Grumman OV-1D Mohawk разбился в ходе тренировочного полета, проводившегося в рамках подготовки к предстоящему авиашоу. Пилот, находившийся на борту воздушного судна, погиб.О возможных причинах произошедшего пока не сообщается, расследованием обстоятельств ЧП уже занялись сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте.Самолет этого типа впервые поднялся в воздух в 1959 году. Подобные машины эксплуатировались армией США в качестве разведывательных и ударных летательных аппаратов вплоть до середины 1990-х годов. Кроме того, некоторое количество самолетов было поставлено на экспорт.