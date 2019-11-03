Поп-короля заметили в компании диджея Екатерины Гусевой. В Сети вновь заговорили о романе Филиппа Киркорова и красавицы-блондинки.

Поп-короля заметили в компании диджея Екатерины Гусевой. ВСети вновь заговорили о романе Филиппа Киркорова и красавицы-блондинки.О романе диджея и певца сплетничали еще в прошлом году. ТогдаГусева и Киркоров постоянно появлялись вместе. Екатерина даже снялась внашумевшем клипе поп-короля и Николая Баскова "Ибица".Писали также, что Екатерина Гусева нашла общий язык с детьмиФилиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином. Якобы ребятам очень нравилось,когда папина подруга у них гостила.Но затем Филипа и Екатерину стали видеть вместе реже. Ходилислухи, что Киркоров и Гусева расстались. Их отношениям помешал напряженныйрабочий график поп-короля.Между тем пару дней назад парочку заметили в Баку, где уФилиппа был сольный концерт. Екатерина в личном "Инстаграм" опубликовала фотоиз солнечного города. В кадре Филипп Киркоров позирует вместе с детьми иЕкатериной Гусевой на фоне местной достопримечательности.1 Ноя 2019 в 3:05 PDT"Это были чудесные 2 дня в невероятной стране и потрясающемгороде Баку👌 Хочу сказать слова благодарности за возможность быть с вами и вашей семьей – это действительно оченьценно, потому что знаю как вы их любите❤ Вылучший папа🙏 С новыми эмоциями и отличным настроениемвозвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста🎧 (здесь орфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – написала Екатерина.В Сетитут же заговорили, что вернулся к бывшей возлюбленной. Мол,между поп-королем и диджеем вновь пробежала искра.