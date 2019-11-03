Поп-короля заметили в компании диджея Екатерины Гусевой. В
Сети вновь заговорили о романе Филиппа Киркорова и красавицы-блондинки.
Поп-короля заметили в компании диджея Екатерины Гусевой. В
Сети вновь заговорили о романе Филиппа Киркорова и красавицы-блондинки.
О романе диджея и певца сплетничали еще в прошлом году. Тогда
Гусева и Киркоров постоянно появлялись вместе. Екатерина даже снялась в
нашумевшем клипе поп-короля и Николая Баскова "Ибица".
Писали также, что Екатерина Гусева нашла общий язык с детьми
Филиппа Киркорова – Аллой-Викторией и Мартином. Якобы ребятам очень нравилось,
когда папина подруга у них гостила.
Но затем Филипа и Екатерину стали видеть вместе реже. Ходили
слухи, что Киркоров и Гусева расстались. Их отношениям помешал напряженный
рабочий график поп-короля.
Между тем пару дней назад парочку заметили в Баку, где у
Филиппа был сольный концерт. Екатерина в личном "Инстаграм" опубликовала фото
из солнечного города. В кадре Филипп Киркоров позирует вместе с детьми и
Екатериной Гусевой на фоне местной достопримечательности.
1 Ноя 2019 в 3:05 PDT
"Это были чудесные 2 дня в невероятной стране и потрясающем
городе Баку👌 Хочу сказать слова благодарности за возможность быть с вами и вашей семьей – это действительно очень
ценно, потому что знаю как вы их любите❤ Вы
лучший папа🙏 С новыми эмоциями и отличным настроением
возвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста🎧 (здесь орфография
и
пунктуация
автора
сохранена.
– Прим.
ред.)", – написала Екатерина.
В Сети
тут же заговорили, что вернулся к бывшей возлюбленной. Мол,
между поп-королем и диджеем вновь пробежала искра.