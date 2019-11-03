Какие сюрпризы приготовил Владимиро-Суздальский музей-заповедник в Ночь искусств, расскажет его гендиректор Светлана Мельникова

Завтра для всех жителей области театры, музеи, концертные и выставочные залы проводят Ночь искусств... Программа очень масштабна...Какие сюрпризы приготовил Владимиро-Суздальский музей- заповедник расскажет его гендиректор Светлана Мельникова