Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Оптимизация системы здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".31 октября президент Владимир Путин провел в Калининградской области заседание Госсовета, на котором обсуждались проблемы здравоохранения в России. Еще в июне, в ходе "Прямой линии" глава государства подчеркнул, что считает главным доступность для граждан первичного звена здравоохранения. Однако 60 процентов россиян качеством медицинских услуг все еще недовольны.За первичное звено здравоохранения, которым и недовольны в основном россияне, часто отвечают местные власти. В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила программе, что "системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов".Первый зампред правительства, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в регионах проблема не решалась годами. "Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — сказал он.На Госсовете Путин указал: гражданам не надо разбираться, какая ступень системы относится к муниципальному ведению, какая – к федеральному. Рядовой человек "исходит из того, что власти должны обеспечить качестве медицинского обслуживания".Государство работает над решением проблемы, однако стоит помнить – то, что вчера казалось достижением, сегодня часто воспринимается как норма, отметил Путин. "И это на самом деле справедливо", — добавил он.