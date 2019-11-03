Скинуть к Новому году можно от 10 до 20 кг за 2 месяца. Важно начать с правильного питания.

Многим хотелось бы выглядеть так же спортивно, как и Олег Гончаров - мастер спорта по пауэрлифтингу и становой тяге, вице-чемпион Владимирской области по бодибилдингу 2019 года. Не только действующий спортсмен, но тренер и диетолог, прекрасный семьянин, музыкант, увлеченный своим делом человек. Главным в жизни считает семью и детей, главным в людях - смелость и упорство. Его вдохновляют успешные личности. Но сегодня Олег - сам пример для многих. Своими знаниями он ежедневно делится в своих группах соц.сетях и на ютуб канале. И, главное, он убеждает, что скинуть к Новому году можно от 10 до 20 кг за 2 месяца. Важно начать с правильного питания.Сегодня Олег даст свой первый совет нашим телезрителям. Один из вопросов пришел к нам в группе ватсап.«Реально ли похудеть за 2 месяца до Нового года? Как за такой короткий срок привести себя в форму? Что должно быть обязательным в плане действий сегодня?"