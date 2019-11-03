На церемонии награждения этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции произошел забавный инцидент с участием победительницы турнира россиянки Алены Косторной, бронзовой призерки Мэрайи Белл из США и главы метрополии Гренобля Кристофа Феррари.

На церемонии награждения этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции произошел забавный инцидент с участием победительницы турнира россиянки Алены Косторной, бронзовой призерки Мэрайи Белл из США и главы метрополии Гренобля Кристофа Феррари.Во время вручения медалей Феррари первой взял золотую, видимо, спутав ее с бронзовой, и надел на шею Белл. Та опешила, но достаточно быстро сориентировалась, сняла с себя медаль и сразу же надела на Косторную. Сцена сопровождалась смехом всех фигуристок, включая Алину Загитову, наблюдавшей за сложившейся сценой со ступени второго места на пьедестале.Осознавшему ошибку чиновнику пришлось повторно вручать Белл медаль, но в этот раз награда была уже полагающегося американке бронзового отлива. Следом Феррари наградил Загитову, а напоследок поздравил и Косторную.Напомним, что Косторная выиграла Гран-при с результатом в 236 баллов. У Загитовой по итогам двух программ 216,06 балла, а Белл набрала 212,89 балла.Отметим, что по итогам трех состоявшихся этапов победы праздновали исключительно российские фигуристки: первый остался за Анной Щербаковой, второй — за Александрой Трусовой, а теперь третий выиграла и Косторная.