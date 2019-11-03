ремьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье выступил на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Бангкоке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье выступил на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Бангкоке. Премьер представил участникам саммита российское видение того, как будет развиваться мировая экономика в условиях четвертой промышленной революции и цифровизации, пишет ТАСС.По мнению Медведева, неизбежен путь сотрудничества участников глобального рынка путем обмена знаниями, информацией и технологиями. Как сказал премьер, "цифровое будущее — уже совсем рядом, по сути, оно уже прямо здесь". При этом придется добиться баланса интересов государств, бизнеса и всех людей.Медведев рассказал, что Россия занимает 7 место в мире по вовлеченности людей в цифровую экономику и 5 место по числу пользователей смартфонов. Новая экономическая реальность, отметил Медведев, требует развития инфраструктуры связи. Статистика говорит, что мобильным интернетом в России пользуются почти 70 процентов взрослых россиян. Причем, указал Медведев, стоимость безлимитного трафика для россиян в разы меньше, чем в развитых странах.Медведев отметил, что Россия готова делиться опытом со странами АСЕАН. Новые цифровые технологии дадут в ближайшем будущем до 8 процентов ВВП, так что, уверен Медведев, следует "создавать условия для их внедрения и регулирования".Российский премьер высказал пожелание наладить кооперацию с АСЕАН по теме так называемых "умных городов". В поддержании контактов и обучении серьезную помощь оказала бы постоянную платформу взаимодействия."Уже сейчас Сингапур, у которого очень хороший опыт по управлению транспортным комплексом, консультирует Санкт-Петербург", — напомнил Медведев.В настоящее время Россия и страны АСЕАН используют несколько совместных органов: рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству и совместная рабочая группа по образованию.Россия выступает против неограниченной власти нескольких корпораций в сфере мировой IT и производства программного обеспечения. Для сохранения информационной и сетевой безопасности лучше здоровая конкуренция и новые идеи, уверен Медведев.Председатель правительства Росси призвал страны АСЕАН с плотному сотрудничеству в области кибербезопасности."Мир в этом смысле становится все более и более уязвимым. Каждые 14 секунд — давайте вдумаемся в эту цифру — происходят кибератаки", — отметил Медведев.Премьер призвал партнеров как можно скорее начать переговоры по этому направлению и начать практическую работу.