Герцогиня Кембриджская тайно посетила паб. Кейт Миддлтон встретилась с родителями одноклассников своей дочери Шарлотты.

Герцогиня Кембриджская тайно посетила паб. Кейт Миддлтон встретилась с родителями одноклассников своей дочери Шарлотты.Наследнице Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотте всегочетыре года, между тем девочка уже ходит в первый класс. Маленькая принцессаучится в одном из самых престижных заведений Лондона "Thomas’s school".Родители учеников класса, в котором учится Шарлотта, решилисобраться, выпить бокальчик-другой и узнать друг друга поближе. Герцогиня Кембриджскаяот предложения встретиться не отказалась.Кейт Миддлтон смогла инкогнито посетить паб Hollywood Arms.Своему тайному появлению на вечеринке она обязана принцу Гарри.Когда брат принца Уильяма еще был холостяком, он частопосещал это заведение. Специально для Гарри был оборудован отдельный вход. Благодаряуловке монарший отпрыск мог незаметно приезжать и уезжать из питейногозаведения.Тайный вход пригодился и . Герцогиня смогласохранить приватность.Кейт и другие родители расположились в зале, который вещаетдо 80 человек. Миддлтон провела в пабе несколько часов, сообщает DailyMail.27 Сен 2019 в 3:30 PDTОтметим, что в той же школе,только в другом классе, учится старший сын и принца Уильяма – Джордж.Учебное заведение сблизило детей герцогов Кембриджских, они стали больше временипроводить друг с другом. Между тем участились и ссоры. "Обычно это происходитиз-за глупых вещей, таких как игрушки или телевизионные шоу, которые они хотятсмотреть", – уверяет приближенный к королевской семье.