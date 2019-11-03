Обещанное синоптиками аномальное тепло придет в Москву в начале недели и может побить почти столетний температурный рекорд. Аномальная температура и перемены в погоде повлияют на самочувствие некоторых категорий граждан.

Обещанное синоптиками аномальное тепло придет в Москву в начале недели и может побить почти столетний температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее сообщалось, что 5 ноября температура воздуха в столице может подняться до 11—13 градусов (по области — от 9 до 14 градусов). За историю наблюдений подобное тепло регистрировалось лишь в 1922 году, тогда зарегистрировали 10,3 градуса со знаком плюс. К сожалению, москвичи и гости столицы не смогут в полной мере насладиться теплой погодой — в столице и регионе ожидаются дожди, цитирует Тишковца РИА Новости.Аномальная температура и перемены в погоде повлияют на самочувствие некоторых категорий граждан. Так, тем, у кого проблемы с сосудами, могут почувствовать недомогание из-за скачков давления. В группе риска пожилые граждане и обладатели хронических заболеваний: гипертония, диабет, вегето-сосудистая дистония. Головные боли, тяжесть в ногах и общая слабость — основные симптомы, сопровождающие такие перемены погоды.Врачи советуют в такие дни больше двигаться, не забывать о спорте и соблюдать питьевой режим.