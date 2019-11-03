Одна из ключевых целей мероприятий – открытый диалог с обществом, ориентирование на содействие правоохранителям в выявлении угроз экстремистской направленности.

На территории региона в рамках акции «Нет ненависти и вражде», инициированной Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, организовано проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, а также формирование у граждан нетерпимости к радикальной идеологии.А рамках акции сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМДВ России по Владимирской области совместно с коллегами из других подразделений проводят лекции и круглые столы, в рамках которых обсуждают причины возникновения межнациональной напряженности и методы противодействия им.Одна из ключевых целей мероприятий, проводимых в эти дни во многих регионах страны – это открытый диалог с обществом, ориентирование на содействие правоохранителям в выявлении угроз экстремистской направленности, в том числе радикального контента в информационном пространстве.