Ведущая скандального реалити-шоу Дом-2 устала от сплетен и слухов, распространяемых СМИ. Возмущенная Ольга Орлова опубликовала обращение к журналистам.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" устала от сплетен и слухов, распространяемых СМИ. Возмущенная Ольга Орлова опубликовала обращение к журналистам.В личном микроблоге знаменитость призналась, что начинает каждый день с чтения новостей о себе. По словам Ольги Орловой, большинство интернет-изданий публикуют недостоверную информацию о ее личной жизни."Вам самим-то не надоело быть писателями-фантастами?! Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою "левую кассу" на этих темах!", – взорвалась телеведущая.Певица попросила поклонников быть внимательнее и не верить всему, что о ней пишут в Сети. "Желаю читателям не вестись на этот бред и знать, что если в интервью нет прямой речи человека, то, скорее всего, это очередная байка", – отметила .31 Окт 2019 в 5:34 PDTРанее ведущая телепроекта "Дом-2" опубликовала фотографию, где она запечатлена в постели вместе с двумя домашними питомцами. В подписи к посту звезда рассказала о характере каждого животного.Не всем пользователям пришелся по вкусу снимок. Многие подписчики заявили, что певице не следует пускать в кровать собак. "С мужиком нужно спать, а не с собаками!", "Фу, в кровати! Собака есть собака при всех обработках и купании", – выразили мнение пользователи.