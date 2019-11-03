Не секрет, что беременность не проходит бесследно для организма. Анастасии Решетовой также пришлось столкнуться с побочными явлениями.

Не секрет, что беременность не проходит бесследно для организма. Анастасии Решетовой также пришлось столкнуться с "побочными явлениями".Девушка рассказала фолловерам ее весь период вынашивания плода мучил жуткий тоскикоз. Поклонники поинтересовались ее способом справиться с жуткой напастью, однако оказалось, что модель здесь совсем не советчик."Был токсикоз вплоть до родов ) но самый острый в 1 с триместре. Никак не спасалась. Терпела" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – ответила Анастасия на комментарий одной из подписчиц, размещенный под примечательной публикацией. Ею модель поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм".В материале Решетова выложила несколько снимков во время беременности. Каждый раз она позирует перед зеркалом, и каждый снимок отличается размерами живота – все больше и больше. Но любопытной оказалась не столько карусель фотографий, сколько подпись к ней. Так возлюбленная Тимати поведала, что совершенно не скучает по своему "положению".2 Ноя 2019 в 3:41 PDT"Листала мои фото на 8-9 месяце) И понимаючто никакой ностальгии не испытываю. Хотя все говорили "ой, будешь ещёпо животику скучать и по времени с нормальным сном")) Вообще нет) Вкаждом периоде есть свой кайф) Возможно через пару лет соскучусь, но несейчас точно!", – рассказала знаменитость.Она также отметила, что во время беременности ее ненаглядное чадо каким-то чудом выглядело в животе весьма компактно. А ведь стоит отметить, что малыш Ратмир родился с хорошим весом – почти четыре килограмма. В конце девушка поинтересовалась у своих поклонников, какой из "беременных аутфитов" им нравится больше всего.