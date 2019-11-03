По предварительным данным, никто не пострадал

В ночь со 2 на 3 ноября в центре Владимира горел ресторан «Вилла». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.Как сообщили в МЧС, сообщение поступило на пульт дежурному около 2.00. Заведение находится на улице Большая Московская. Огонь распространился прямо у входа в ресторан. На место происшествия прибыли экстренные службы. Они оперативно справились с возгоранием. По предварительной информации, никто не пострадал.Это уже второй пожар по этому адресу за последние две недели. 16 октября на Большой Московской горел караоке-бар.