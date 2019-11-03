Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссер был без обручального кольца.

Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссербыл без обручального кольца.Телеведущая и ее муж укатили на выходные в Соренто. КонстантинБогомолов и Ксения Собчак отложили все дела, чтобы побыть вместе.Между тем в Италию супруг телеведущей приехал безобручального кольца на безымянном пальце правой руки. Константин поему-то снялсвадебный атрибут. Он носит другое украшение черного цвета на большом пальце.Интересно, что компанию Ксении Собчак и ее мужу составилаподруга – Матильда Шнурова. Экс-супруга лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова отдыхает напобережье к югу от Неаполя.Светские львицы и режиссер погуляли по улицам итальянскогогородка, посетили изысканные рестораны. У и КонстантинаБогомолова есть общая страсть – они оба любят высокую кухню. Супруги не жалеютсредств на удовлетворение своих гастрономических желаний.13 Сен 2019 в 4:08 PDTДобавим, что накануне подверглась жесткойкритике от скандального блогера Лены Миро. Теледиву распекли за то, что она незанимается единственным сыном Платоном, которого родила от первого мужа актера Максима Виторгана."Я не понимаю лишь одного: а где ребенок?! Нет, я всепонимаю. Платоша – или как там его? – умыт, накормлен и спать уложен. Няньками.Посторонними людьми. А родителей он видит на фотосессиях для социальных сетей.Да и то – очень редко", – писала блогер в своем ЖЖ.