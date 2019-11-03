Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался матчем в Лос-Анджелесе, где местные Кингз на арене Стэйплс-центр принимали Чикаго Блэкхоукс. Хозяева перебороли соперников в овертайме. Итог – 4:3 в пользу королей.

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался матчем в Лос-Анджелесе, где местные "Кингз" на арене "Стэйплс-центр" принимали "Чикаго Блэкхоукс". Хозяева перебороли соперников в овертайме. Итог – 4:3 в пользу "королей".Победу "Лос-Анджелесу" принесли точные броски Кайла Клиффорда, Мэтта Роя, Майкла Амадио и Дрю Даути, ставшего автором победного гола в овертайме. У "Черных ястребов" забивали Доминик Кубалик, Давид Кемпф и Джонатан Тэйвз.Российский легионер "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду 16 минут 47 секунд, но результативными действиями отличится не смог.