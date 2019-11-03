Ольга Бузова стремительно теряет шевелюру. Это заметили не
только друзья поющей телеведущей, но и ее поклонники.
Ольга Бузова стремительно теряет шевелюру. Это заметили не
только друзья поющей телеведущей, но и ее поклонники.
В первом выпуске программы "План Б", где Ольга Бузова и
Тимур Батрутдинов ищут друг другу пару, поющая телеведущая заявила, что юмористу
нужна девушка с натуральной красотой. По словам звезды, сейчас мало
представительниц прекрасного пола, которые не ложились на стол хирурга, не
злоупотребляли уколами красоты и не наращивали ресницы.
Между тем, как справедливо заметили фанаты шоу, сама
Ольга Бузова в тот момент сидела с искусственными прядями в волосах. У теледивы
были пышные локоны длинной практически до талии.
Интересно, что на снимках, которые делают папарацци, у
певицы менее богатая шевелюра. Более того, иногда создается впечатление, что
волосы звезды "жиденькие".
"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами, –
рассказывает участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Они у нее всегда были
плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: лысая. Думаю,
что дело в генетике".
13 Окт 2019 в 9:45 PDT
Тем временем трихолог говорит, что причиной потери волос может быть не только унаследованная склонность. Облысение может
начаться из-за заболеваний различных органов и систем, а также из-за внешних
причин: частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств, наращивание
волос.
"Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надо
лечить. Методов много, они подбираются, исходя из индивидуальных особенностей
пациента. Спустя полгода интенсивной терапии можно говорить о каком-то
результате. Лечат алопецию не только таблетками, специальными шампунями, но и
процедурами на медицинской аппаратуре. Появление в клинике необходимо", -
цитирует специалиста-трихолога Наталью Яковлеву .