Ольга Бузова стремительно теряет шевелюру. Это заметили не только друзья поющей телеведущей, но и ее поклонники.

Ольга Бузова стремительно теряет шевелюру. Это заметили нетолько друзья поющей телеведущей, но и ее поклонники.В первом выпуске программы "План Б", где Ольга Бузова иТимур Батрутдинов ищут друг другу пару, поющая телеведущая заявила, что юмористунужна девушка с натуральной красотой. По словам звезды, сейчас малопредставительниц прекрасного пола, которые не ложились на стол хирурга, незлоупотребляли уколами красоты и не наращивали ресницы.Между тем, как справедливо заметили фанаты шоу, самаОльга Бузова в тот момент сидела с искусственными прядями в волосах. У теледивыбыли пышные локоны длинной практически до талии.Интересно, что на снимках, которые делают папарацци, упевицы менее богатая шевелюра. Более того, иногда создается впечатление, чтоволосы звезды "жиденькие"."У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами, –рассказывает участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Они у нее всегда былиплохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: лысая. Думаю,что дело в генетике".13 Окт 2019 в 9:45 PDTТем временем трихолог говорит, что причиной потери волос может быть не только унаследованная склонность. Облысение можетначаться из-за заболеваний различных органов и систем, а также из-за внешнихпричин: частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств, наращиваниеволос."Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надолечить. Методов много, они подбираются, исходя из индивидуальных особенностейпациента. Спустя полгода интенсивной терапии можно говорить о каком-торезультате. Лечат алопецию не только таблетками, специальными шампунями, но ипроцедурами на медицинской аппаратуре. Появление в клинике необходимо", -цитирует специалиста-трихолога Наталью Яковлеву .