Россия не должна покупаться на рассказы о мире, которые в последнее время заводит глава Незалежной Владимир Зеленский. По мнению экс-министра обороны ДНР, это делается с целью обмана и усыпления бдительности.

Россия не должна "покупаться" на рассказы о мире, которые в последнее время заводит глава Незалежной Владимир Зеленский. По мнению экс-министра обороны ДНР, это делается с целью обмана и усыпления бдительности.О том, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно ведет разговоры о мире на Донбассе, но на самом деле к этому даже не стремиться, заявил в эфире "Рой-ТВ" бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.Он уверен, что Киев никогда не даст Донбассу "особый статус", и все это прекрасно понимают. В том числе, и сам Зеленский."Он пытается свои гешефты срубить на этом, который наверняка обещает своему окружению то же самое, что говорили в 2014 году: "Обещайте всё что угодно, а вешать будем потом", – говорит Стрелков.По его словам, единственной целью президента Украины является получение контроля над границей. Как только она будет достигнута, все остальное станет неважным."Они забудут всё, что они обещали, и скажут, что "ничего мы вам не обещали, вы – агрессор", – говорит Стрелков.14 Сен 2019 в 12:25 PDTОн напомнил, что согласно закону Украины, Донецкая и Луганская республики считаются оккупированными территориями. Поэтому ни о каком признании особого статуса речи быть не может.