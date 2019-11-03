Президент Соединенных штатов Дональд Трамп известен своими выходками. Однако в этот раз он влез туда, куда его совсем не просили.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп известен своими выходками. Однако в этот раз он влез туда, куда его совсем не просили.Казалось бы, какое дело главе государства до страстей, что кипят при Британском дворе? Тем не менее, американец решил, что его все же заботит судьба герцогини Сассекской. Напомним, что она подверглась жесткой критике в свой адрес после откровений в документальном фильме. Маркл рассказала тогда, что постоянно находится в стрессе после свадьбы с принцем Гарри, из-за чего на нее обрушился шквал негатива из СМИ.Трамп рассказал, что он испытывает схожие ощущения, и отказать ему в правде невозможно. Президента регулярно поливают помоями за его выходки и угрозы. Дональд на своем личном опыте перенес травлю журналистами и порекомендовал Меган быть жестче по отношению к тому, что говорят у нее за спиной."Я думаю, что она должнаизмениться. Она воспринимает критику слишком близко к сердцу, и я могуэто понять. Но я ее совсем не знаю", – прокомментировал происходящее президент Америки. Он подчеркнул, что бороться с липовыми новостями необходимо и, как это часто бывает, переключил беседу на себя.28 Окт 2019 в 2:58 PDTКак Daily Mail, сам Дональд также болезненно реагирует на нападки СМИ. Он нередко обличает желтушную прессу в своих аккаунтах в социальных сетях, называя ее представителей врагами народа.Впрочем, несмотря на тот факт, что обе знаменитости оказались "в одной лодке", Меган вряд ли прислушается к совету политика. Ранее уже не раз отмечалось, что герцогиня Сассекская старается избегать общества Трампа.