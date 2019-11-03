Начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева похоронят на родине 4 ноября.

Начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева похоронят на родине 4 ноября. Тела убитых в Москве перевезут самолетом в ночь на понедельник. Как рассказал ТАСС председатель общественного совета МВД по Ингушетии Магомед Бекмурзиев, сейчас идут следственные действия и экспертиза."Смерть любого ингуша, который учился, в которого вкладывали усилия и знания родные и государство — большая утрата для республики, для мусульманской общины", — отметил Бекмурзиев.Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал большой утратой для всего ингушского народа гибель братьев Эльджаркиевых. Калиматов соболезнует семье погибших."Мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью", — завил Калиматов.Глава Ингушетии пообещал, что правоохранительные органы не пожалеют сил, чтобы найти преступников.Эльджаркиевых застрелил неизвестный в субботу вечером в Москве на улице Академика Анохина. Киллер выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. Розыск по горячим следам результатов не дал.В январе 2019 года Ибрагим Эльджаркиев выжил при обстреле его автомобиля из засады, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию.