В одном из казанских отелей отравились сразу 16 постояльцев, притом все - дети. Несколько машин скорой помощи целую ночь дежурили возле гостиницы. А шестерых детей увезли в инфекционную больницу.

Эта ночь в одном из казанских отелей выдалась совсем не спокойной. Сразу у шестнадцати постояльцев зафиксировали признаки отравления. Все заболевшие – дети.Сразу несколько карет скорой помощи ночью дежурили у гостиницы. Врачи обходили всех, кто почувствовал недомогание. Шестерых детей доставили в инфекционную больницу."Трое – в удовлетворительном состоянии были отпущены, три человека были госпитализированы. Наутро у всех детей состояние удовлетворительное", — сообщила Юлия Созинова, заместитель главного врача ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова".Следователи и специалисты Роспотребнадзора всю ночь работали на месте происшествия. Проводится эпидемиологическое расследование. Ресторан отеля закрыт, горничные ходят в масках. Все обвинения в антисанитарии руководство опровергает.Руководство отеля заверило, что инфекцию "привез" с собой один из участников турнира. Заселялся он уже в плохом самочувствии. Эту же версию подтвердили и организаторы состязаний."При заселении в отель, мы вызвали скорую помощь. Медики осмотрели трех-четырех, и потом стало увеличиваться количество заболевших. Если бы это было пищевое отравление, то слегла бы вся гостиница", — заверил Марат Галимов, генеральный директор республиканской футбольной лиги.В гостинице провели дезинфекцию. Сегодня несколько команд вышли на поле не в полном составе. Следственные органы изъяли в отеле необходимую документацию, прокуратура начала проверку.По данному факту возбудили уголовное дело, об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Что стало причиной отравления, станет известно после многочисленных проверок. Власти Татарстана эту ситуацию взяли под личный контроль.